Grassani attacca: “Andiamo avanti con il ricorso! La sentenza ci indigna per questo motivo”

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rainews24:

“Quadro durissimo, di inusitata gravità, che il Napoli rispedisce al mittente. Questa sentenza è più grave e dura di quella precedente e da parte nostra c’è molto rammarico perchè pensavamo di aver messo sul tavolo le carte giuste, per far capire ai giudici che, il Napoli, quella partita non ha potuto giocarla e non che si fosse rifiutato. Questa decisione ci indigna tutti, Da De Laurentiis fino all’ultimo magazziniere. Non aveva scelta il Napoli, visto che aveva in mano i provvedimenti delle ASL e della Regione Campania, che impedivano di viaggiare. Il Napoli non si arrende e va avanti, faremo ricorso presso il terzo grado della giustizia sportiva che è il Collegio di Garanzia del Coni e anche, eventualmente, alla giustizia amministrativa, ovvero Tar e Consiglio di Stato”.