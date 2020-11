CdM: “Napoli, le prossime mosse per evitare la sconfitta a tavolino”

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno analizza quali saranno le prossime mosse che il Napoli metterà in atto per evitare la sconfitta a tavolino e per togliere il meno uno dalla classifica.

Il Napoli ha trenta giorni di tempo per presentare ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, l’ ultimo grado della giustizia sportiva, che così avrà la responsabilità di dirimere questa vicenda prima che poi la palla passi alla giustizia amministrativa, in prima istanza al Tar. La speranza del club è dunque quella di chiudere la questione entro fine anno.