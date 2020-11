UFFICIALE – Ricorso Juve-Napoli, arriva l’esito della sentenza!

La Corte d’Appello Federale si è pronunciata in merito al ricorso presentato dal Napoli dopo la sentenza del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha punito gli azzurri con la sconfitta a tavolino contro la Juventus per 0-3 più un punto di penalizzazione per non essersi presentato all’Allianz Stadium lo scorso 4 ottobre.

Dopo lo slittamento della decisione, è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Corte sportiva d’appello: il ricorso del Napoli è stato respinto, confermando così il punto di penalizzazione in classifica e il 3-0 per la Juventus.

Secondo quanto si legge nel file PDF pubblicato sul sito della FIGC, per la Corte sportiva d’appello non partire per Torino sarebbe stata una scelta volontaria se non addirittura premeditata della SSC Napoli.