Ricorso Juventus-Napoli, risposta attesa entro venerdì

Il ricorso su Juventus-Napoli ieri è durato un paio d’ore e La Gazzetta dello Sport svela i dettagli, sostenendo che la decisione arriverà entro venerdì:

“Nella sede della Filmauro, con Aurelio De Laurentiis, erano collegati pure il legale del club, Mattia Grassani, e l’a.d. Andrea Chiavelli. La particolarità della questione ed i vari intrecci che l’hanno determinata, richiederanno un tempo maggiore per il giudizio atteso nei prossimi giorni, probabilmente, entro venerdì. La Juventus, comunque, non si è costituita in giudizio. Il Napoli ha ribadito la propria posizione, presentando la documentazione che racchiude la comunicazione tra il club e la Asl Napoli 1, intervenuta per bloccare la squadra in partenza per Torino. Il Napoli attenderà il giudizio nell’incertezza totale, ma con una speranza che si poggia anche sulla confusione che si sta generando tra le varie Asl che sicuramente potrebbe favorire una sentenza favorevole ai partenopei”.