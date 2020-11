Anche ieri sera MondoNapoli Live vi ha tenuto compagnia con la nostra puntata serale: se vi vorreste rivedere la puntata integrale, vi basta cliccare qui.

Juve-Napoli:

I nostri esperti hanno parlato all’inizio di Juve-Napoli: la sentenza slitta di qualche giorno, ma i nostri esperti hanno analizzato le parole di Grassani, l’avvocato del Napoli, che ha definito ingiusto il trattamento riservato al Napoli. I nostri esperti concordano e ribadiscono che è una decisione dell’ASL non far partire il Napoli, ma, nonostante tutto, c’è pessimismo nell’aria, anche se le decisioni delle altre ASL di non far partire alcuni Nazionali potrebbe giocare a favore del Napoli.

Bologna-Napoli:

In seguito, i nostri esperti hanno commentato la vittoria di ieri degli azzurri contro il Bologna: per i nostri esperti, la prestazione della squadra è stata ottima sotto tutti i punti di vista, ma questa vittoria non deve distogliere la squadra dall’obiettivo Champions. L’unico neo è quello di non aver chiuso prima la partita.

Top, Flop e Pagelle:

Successivamente, è andata in onda la grafica dei top e dei flop; il migliore in campo è stato Lozano, che ha garantito l’assist per Osimhen e ha saltato sempre l’uomo sulla sua fascia, mentre il peggiore è Mertens, che ancora fa un po’ di fatica in questo nuovo ruolo di trequartista, a cui si deve ancora abituare. In seguito, i nostri esperti hanno commentato le pagelle di questa squadra, sottolineando, dopo Lozano, le prestazioni di Bakayoko, KK e Ospina; in particolare, il portiere colombiano ha una dote di dare sicurezza alla difesa e di giocare in maniera sublime con i piedi.

Rui e Ghoulam:

In seguito, i nostri esperti hanno commentato le parole di Gattuso su Rui e Ghoulam; per noi, Gattuso ha fatto bene a non farli giocare e, in particolare, ha colpito tutti la loro convocazione per farli viaggiare in squadra e metterli in tribuna. Inoltre, i nostri esperti sono rimasti delusi dal comportamento di alcuni giocatori, in particolare da Faouzi Ghoulam, uno dei migliori in EL.

Analisi tattica:

In seguito, il nostro Michele Cecere ha condotto la sua analisi tattica dove ha mostrato tre azioni che spiegano la capacità di Lozano di saltare l’uomo, le posizioni nel centrocampo a 4 quando gli avversari attaccavano e il baricentro della squadra, che è molto alto. Questo lo spezzone:

Mercato:

Infine, i nostri esperti hanno commentato l’ipotesi dello scambio Napoli-Inter tra Milik e uno tra Eriksen o Nainggolan. Tutti farebbero subito questo scambio, ma mentre i nostri esperti vorrebbero Eriksen, i nostri utenti preferirebbero l’arrivo del belga, capace di giocare da mediano e da trequartista. Inoltre, si è fatto il punto sui rinnovi di Hysaj e Maksimovic: la società si deve muovere, perché i due potrebbero anche partire a gennaio in caso non rinnovino il contratto in scadenza. Questo lo spezzone:



MondoNapoli vi dà appuntamento al giorno in cui ci sarà la sentenza, mentre la puntata serale tornerà domenica prossima con un ospite speciale.

Si ringrazia il nostro sponsor ufficiale: PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca nel centro storico di Napoli in Via Miracoli, 52.