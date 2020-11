Juventus-Napoli: 3-0 a tavolino confermato! Qui le motivazioni della decisione, ne parliamo su MondoNapoli Live

La FIGC, pochi minuti fa, ha definitivamente respinto il ricorso della SSC Napoli presentato in seguito all’assegnazione della sconfitta a tavolino per 3 a 0 e al punto di penalizzazione. Così come disposto dal giudice sportivo, la decisione in merito a quel Juventus-Napoli del 4 ottobre non è stata cambiata. Analizziamo le motivazioni, sottolineate nel referto pubblicato dalla FIGC, qui di seguito ma anche in Live adesso a questo link.

Partiamo dalla difesa del Napoli che, all’interno del documento della Federazione, verrà richiamato più volte. Gli azzurri rifacendosi all’art.55, riguardante la mancata partecipazione alle gare per causa di forza maggiore, hanno sottolineato come, la sussistenza di queste ultime siano di competenza in prima istanza del giudice sportivo e alla Corte Sportiva d’appello in ultima istanza. Il documento presentato quindi nel primo appello in cui si sottolineava il doveroso confronto con le autorità sanitarie locali, visto il numero di positivi presenti in campania in quel giorno di ottobre, avrebbe avuto validità anche nel ricorso. La risposta della FIGC è apparsa piuttosto dura infatti è stato sottolineato che: