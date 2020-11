De Laurentiis al ricorso: “Fateci giocare, noi volevamo partire e giocare”

Come riportato da La Repubblica, ieri Aurelio De Laurentiis è intervenuto durante il ricorso presentato dal club partenopeo per la partita persa a tavolino contro la Juventus. Le parole del patron azzurro sarebbero state queste:

“Fu l’Asl a fermarci: noi eravamo pronti per partire e non vedevamo l’ora di giocare. Fateci giocare contro la Juventus“.

Come si può notare, ADL si sente parte lesa dell’accaduto e vuole a tutti i costi far prevalere le proprie idee. In tribunale, nel frattempo, nessuna decisione è stata ancora presa e la partita resta aperta.