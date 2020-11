Il Napoli vince a Bologna in trasferta e torna a vincere dopo due gare non giocate a ritmi altissimi. Come analizzato dall’edizione di Tuttosport, gli azzurri hanno vinto cinque delle sei partite sul campo mentre l’unica “sconfitta” in trasferta è arrivata da Juve-Napoli.

Gli azzurri portano a casa 3 punti in una gara quasi mai sofferta, l’unica pecca è stata probabilmente quella di non chiudere il match: prima Orsolini e poi Palacio hanno rischiato di far naufragare il misero vantaggio(solo 0-1) degli azzurri nel secondo tempo.