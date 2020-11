Massimo Ugolini, in diretta su Sky, ha parlato della situazione del ricorso che sta prendendo atto in questo momento per la partita tra Juventus e Napoli. Di seguito, le parole del giornalista.

“Alle 15.30 era atteso il dibattito del Napoli per quanto riguarda la partita con la Juventus. La corte d’appello oggi analizzerà anche il caso della Roma oltre a quello del Napoli e la decisione è attesa per questa sera“.