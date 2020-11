La giornata insieme a MONDO NAPOLI LIVE non è ancora finita! Questa sera, ore 21, appuntamento per il post partita di Bologna-Napoli. VI ASPETTIAMO!

La giornata insieme a MondoNapoli Live, come promesso, non è finita. Questa sera, ore 21, MondoNapoli Live andrà in onda, sempre sui canali YouTube e Facebook. di MondoNapoli, per il post partita di Bologna-Napoli.

I nostri esperti analizzeranno i dati della partita, le pagelle degli azzurri, top e flop della squadra di Gattuso, dichiarazioni del mister nel post-partita, sentenza Juve-Napoli e anche calciomercato per delle novità!

MondoNapoli Live vi aspetta per commentare insieme la prestazione dei ragazzi di Gennaro Gattuso, VIETATO MANCARE!

Si ringrazia il nostro sponsor ufficiale: PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca nel centro storico di Napoli in Via Miracoli, 52.