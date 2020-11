UFFICIALE – Slitta la decisione per Juventus-Napoli: ecco quando arriverà l’esito

La decisione del Giudice Sportivo riguardo Juventus-Napoli era attesa per oggi ma, dopo una lunga discussione, è slittata.

La FIGC, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che i dibattimenti sono terminati e che sono in corso le valutazioni. Ecco quanto cita il comunicato:

“Sono terminati i dibattimenti dei ricorsi presentati alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale da Napoli e Roma. Il ricorso del Napoli è in merito alla perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus dello scorso 4 ottobre, mentre il reclamo della società giallorossa riguarda la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre”.

“I due collegi giudicanti, presieduti rispettivamente da Piero Sandulli e Lorenzo Attolico, sono riuniti in Camera di Consiglio e gli esiti saranno resi noti al termine dei lavori”.

Inoltre Sky specifica che ci sono state delle difese molto articolate da parte del Napoli e ciò ha portato il dibattito alle lunghe, non permettendo così di arrivare ad una conclusione nella serata odierna.

Stessa sorte per il ricorso della Roma. Le due decisioni, quindi, sono attese per domani o al massimo nei prossimi giorni.