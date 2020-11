Giornata targata MONDONAPOLI LIVE! Come andrà a finire la sentenza di Juve-Napoli? Scoprilo insieme a noi, ore 15. VIETATO MANCARE!

Oggi sarà una giornata lunga e intensa, e come sempre sarà targata MondoNapoli Live.

Si inizia con il primo appuntamento, in programma alle ore 15. I nostri esperti andranno in diretta sui profili social, YouTube e Facebook., di MondoNapoli, per una lunga maratona insieme a voi, per aspettare e commentare la sentenza di Juve-Napoli che arriverà oggi. Spiegheranno come si è arrivati al ricorso chiesto dal Napoli, quali sono le possibili ipotesi per la società partenopea e in diretta LIVE annunceranno il verdetto del Giudice della Corte d’Appello.

Come andrà a finire? Scopritelo insieme a MondoNapoli Live. VIETATO MANCARE!

Come detto, però, la giornata sarà lunga. MondoNapoli Live andrà in diretta, sempre sui canali YouTube e Facebook. di MondoNapoli, anche per un secondo appuntamento: ore 21 di questa sera, post partita di Bologna-Napoli. I nostri esperti analizzeranno i dati della partita, le pagelle degli azzurri, top e flop della squadra di Gattuso, le dichiarazioni post-partita del Mister, sentenza Juve-Napoli e anche calciomercato per delle novità!

Come potreste mancare in una giornata così importante e ricca di novità? MondoNapoli Live vi aspetta!

Si ringrazia il nostro sponsor ufficiale: PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca nel centro storico di Napoli in Via Miracoli, 52.