Gennaro Gattuso può essere contento della prestazione azzurra ieri a Bologna. Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’atteggiamento degli azzurri in campo è stato lodevole: si è sbloccato Victor Osimhen dopo qualche partita buia e dove non aveva purtroppo lasciato minimamente il segno.

Ghoulam e Mario Rui vanno in tribuna, scelta motivata dal tecnico dopo la partita e perfettamente lineare con i suoi principi di impegno e dedizione costante. Il Napoli poteva chiudere prima il match ma porta comunque tre punti importantissimi a casa. Il Bologna spreca qualche palla goal nel finale, ora la testa è al verdetto di oggi.