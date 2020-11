Oggi è un giorno importante, forse fondamentale per la società azzurra: il verdetto in Corte Sportiva d’Appello dovrà decidere se confermare o ribaltare il 3-0 a tavolino in favore della Juventus e il punto di penalizzazione per gli azzurri.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro starebbe pensando a tal proposito di cambiare direttamente strategia: il patron azzurro interverrà personalmente in videoconferenza per raccontare tutto ciò che è accaduto realmente e i motivi che hanno caratterizzato lo stop forzato degli azzurri a Castel Volturno.

Se ADL riuscirà ad essere convincente, lo scopriremo solamente oggi. In caso di esito negativo, il Napoli procederà e arriverà fino al Coni per vincere questa battaglia.