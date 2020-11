Il Napoli non mollerà nel caso in cui dovessero arrivare brutte notizie dall’esito del verdetto di Sandulli. Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, ADL ha già programmato di poter finire sia al Tar che in ultima istanza al Consiglio di Stato.

Tutto questo ovviamente dovrebbe verificarsi nel caso in cui non ci fossero minimamente i margini per ottenere che vengano tolti punto di penalizzazione e 3-0 a tavolino. In parole povere, il Napoli è determinato e motivato a spingersi fino alla fine per non avere rimorsi.