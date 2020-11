Ts: “Il Napoli per vincere il ricorso deve percorrere due strade, ecco quali”

“Il Napoli in tribunale ha due strade percorribili per vincere il ricorso (si legge sul quotidiano): la prima è sicuramente quella di dimostrare che le prime due comunicazioni dell’Asl di Napoli erano da considerarsi già impositive al momento della mancata partenza; la seconda è quella di dimostrare che il giorno della partita, la domenica, alle 14.13 il Napoli sarebbe potuto ancora partire in direzione Torino e disputare la partita prevista per le 20.45, facendola slittare magari alle 21.15, ma giocandola comunque.”

Questo quanto si legge su Tuttosport in merito al ricorso che il Napoli affronterà domani alle 15,30. Gli azzurri affronteranno, per il momento, i bianconeri solo nelle aule di tribunale nella speranza di vincere il ricorso e di ritrovarsi quanto prima sul campo per provare a recuperare qualche punto perso per strada.