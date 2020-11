“Siamo felici per la vittoria, sono contento per come è arrivata; voglio fare il massimo e dare il mio contributo. Dobbiamo crederci, siamo una rosa di qualità e non dobbiamo mollare.“

Così ai microfoni di Sky Sport è intervenuto per il commento a caldo post partita David Ospina. Il portiere determinante soprattutto nei minuti finali il portiere colombiano.