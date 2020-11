Gennaro Gattuso sorprende tutti: infatti, il tecnico azzurro sceglie di mandare in tribuna delle riserve importanti come Mario Rui e Ghoulam.

Come riporta Massimo Ugolini, inviato di Sky, i due erano regolarmente convocati, ma evidentemente è successo qualcosa negli spogliatoi che non è piaciuto a Gattuso. Da qui la scelta di mandare in panchina i 2 terzini sinistri.