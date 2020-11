Sky – Lozano:”Con il mister bel rapporto, ecco cosa mi chiede in settimana”

“Felice per la vittoria, il mister mi chiede tanto durante la settimana, vuole che lavoro bene. Devo migliorare molto nella fase difensiva, e lavoro costantemente per farlo. Ora però voglio pensare alla nazionale, fra due settimane ritornerò a Napoli per continuare a crescere con Gattuso. Con il mister ho un bel rapporto, è grintoso mi piace.”

Così ai microfoni di Sky Sport è intervenuto per il commento a caldo post partita Hirving Lozano. Il messicano determinante sino al momento del cambio ha commentato così la vittoria.