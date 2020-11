Sky – Juve-Napoli, per il Giudice Sportivo manca la causa di ‘forza maggiore’

Per Mastrandrea i pronunciamenti descritti dalle Asl avevano delineato “un quadro che non appare affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito Protocollo sanitario Figc e quindi con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato in Torino”. Sarebbe mancata cioè quella causa di ‘forza maggiore’ che avrebbe giustificato l’assenza della squadra all’Allianz Stadium. Dopo l’omologazione della sconfitta, il Napoli aveva presentato ricorso. Lo riporta il sito di Sky Sport.