Sky- Gattuso: “Non voglio sentir parlare di scudetto. Siamo una squadra forte, su Mario Rui e Ghoulam dico questo”

Il Napoli vince e convince per 1-0 contro il Bologna. A decidere è un gol di Osimhen che sfrutta il cross dalla destra di Lozano che di testa stacca e sancisce la vittoria dei partenopei. nelo post partita ai microfoni di Sky Sport è intervenuto l’allenatore degli azzurri Gennaro Gattuso. Qui le sue parole:

“Oggi, così come nelle altre gare di campionato, abbiamo approcciato la gara nel modo giusto; siamo una squadra forte e dobbiamo stare tutti sul pezzo. Noi in settimana prepariamo bene le gare e dobbiamo eliminare le giornate no. Quello che è successo e quello che succede con i miei ragazzi son problemi nostri, in settimana si sono fatti tante passeggiate e oggi sono andati in tribuna. Tutto ciò che sento non mi piace, ci sono troppi maestri, mi avete martellato, ma fatemi lavorare poi se sbaglio ne pago le conseguenze. Fabian gioca a destra perchè gioca meglio, è la sua posizione favorita e io lo faccio giocare a destra. In questo momento ci manca tanto Mertens, deve trovare la sua dimensione; quando la troverà saremo realmente al completo. Oggi non abbiamo concesso la profondità al Bologna, e abbiamo imparato la lezione di settimana scorsa con il Sassuolo. Non voglio sentir parlare di scudetto in questo momento, io voglio lavorare partita dopo partita. Ospina e Meret devono lavorare, stare sul pezzo e starci dentro con la testa; sono due ottimi portieri Meret è cresciuto tanto – soprattutto con i piedi – e lavorerà per migliorare ancora; Ospina ha grande esperienza e lavora sempre con serietà. Tutte le decisioni sulle Nazionali non spettano a me, io penso che in questo momento dobbiamo fare attenzione e non mandare così tanta facilità i giocatori in giro, ma giocare le partite che contano.