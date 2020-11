Mihajlovic: “Potevamo pareggiarla, contento per la prestazione”

Il Napoli vince e convince per 1-0 contro il Bologna. A decidere è un gol di Osimhen che sfrutta il cross dalla destra di Lozano che di testa stacca e sancisce la vittoria dei partenopei. Nel post partita è intervenuto l’allenatore degli azzurri Sinisa Mihajlovic. Qui le sue parole:

“Oggi è stata una partita piuttosto equilibrata, abbiamo sofferto di meno in difesa ma abbiamo creato di meno. Gli ultimi 15/20 minuti siamo stati superiori sul punto di vista del gioco e potevamo pareggiarla, spiace non esserci riusciti. La prestazione però c’è stata, e non posso lamentarmi. Finalmente un arbitro è andato a vedere al VAR, correggendo un suo giudizio sbagliato. Io meritavo di essere espulso, sono stato eccessivo, ringrazio il quarto uomo. Dominguez è stato bravo, ha fatto quello che gli ho chiesto. Alla fine ho messo dentro Svanberg che è stato anche lui altrettanto bravo, come poi tutta la squadra. Mi dispiace per Danilo che sul gol ha sbagliato, ma per il resto è stato eccellente.”