Mancano 10 minuti al termine della gara: il Napoli continua a tenere il controllo della gara e Gattuso aiuta la sqaudra con i cambi.

Infatti, escono fuori Insigne ed Osimhen, ed entrano Elmas e Petagna; Gattuso vuole tenere il Bologna lontano dalla propria area e ha cambiato tutti gli uomini dell’attacco.

Per il Bologna, colossale occasione per Orsolini, ma a tu per tu Ospina ha fatto un salvataggio miracoloso che ha salvato il vantaggio del Napoli.