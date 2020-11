Sono appena state pubblicate le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli, partita valevole per la settima giornata di Serie A. Gattuso schiera Lozano sulla destra ed Osimhen in attacco. Torna Manolas con KK in difesa. Mihajlovic schiera Denswil come terzino sinistro e Baarow come esterno sinistro.

Queste le formazioni ufficiali: