Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli, ha ricordato a Radio Kiss Kiss come il club azzurro “purtroppo ha fatto da apripista, è il caso pilota e l’unico trattato diversamente, con una lettura non aderente al piano normativo da parte del Giudice Sportivo che ha deciso che è stato il Napoli a scegliere di non partire, qualcosa che contrasta con i fatti perché il Napoli era pronto a partire fino alla comunicazione delle autorità sanitarie della Regione”. Lo riporta il sito di Sky Sport.