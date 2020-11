PRIMA PAGINA – Gazzetta dello Sport: “Lotito, esplode lo scandalo!”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al caos delle ultime ore in casa Lazio con l’ipotesi della denuncia penale da parte della FIGC. Ampio spazio anche per le partite di cartello di questa giornata con la Juventus che in trasferta giocherà contro la Lazio e il derby lombardo Atalanta-Inter. Il quotidiano dedica ampio spazio anche alla partita che ha aperto la settima giornata di Serie A, Sassuolo-Udinese, finita in pareggio con il Milan che allunga sulla sorpresa emiliana.