MONDO NAPOLI LIVE – Analisi tecnica di Rijeka-Napoli, pagelle e commenti sui calciatori…e novità su Juve-Napoli!

Ieri sera siamo andati in onda con il nostro consueto appuntamento di Mondo Napoli Live, come sempre sia su Facebook che Youtube.

I nostri esperti hanno analizzato la vittoria in Croazia contro il Rijeka e gli aspetti positivi e negativi che sono emersi dalla gara di Coppa. Le pagelle e il giudizio sui top e flop del match hanno poi anticipato la rubrica dell’analisi tecnica del match. Qui in basso potrete trovare il video direttamente dal nostro canale Youtube!

I nostri colleghi hanno espresso opinioni personali sul match disputato. Tutti sono stati d’accordo nel dire che gli azzurri potessero fare di più in un match sulla carta caratterizzato da un forte squilibrio tra le forze in campo.

La discussione è poi proseguita con la lettura delle parole di Rino Gattuso, che è rimasta abbastanza deluso dalla prestazione dei suoi uomini in campo. SI è parlato anche di Faouzi Ghoulam, il suo ingresso in Croazia è stato determinati e tutti ci auguriamo che possa tornare ad incidere come prima sul lato sinistro. In basso potrete trovare anche questo spezzone!

Un altro tema molto importante, che ha attirato particolarmente l’attenzione dei nostri utenti, è stata l’attesa per la sentenza su Juve-Napoli che arriverà lunedì 9 novembre. I nostri esperti si augurano che la Corte d’Appello Sportivo possa ribaltare il verdetto stabilito dal giudice Mastrandrea, dal quale il Napoli è risultato pesantemente svantaggiato.

Infine, per concludere in bellezza, il nostro Alessandro Pone ha stilato la tabella dei pronostici per questo weekend. Vi lasciamo qui in basso tutti i risultati ipotizzati.

