L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha voluto raccontare un retroscena in casa Napoli dopo la prestazione in Croazia: “Lui come allenatore e la sua squadra come gruppo. La trasferta di Fiume non lo ha accontentato per il risultato. E ieri coi suoi ragazzi è stato duro nel chiuso delle sale di Castel Volturno. Sbagliare si può, ma gli errori di giovedì sono stati troppi e imbarazzanti per nascondere la sottovalutazione dell’avversario. Rino ha battuto proprio sul tasto della mentalità”.