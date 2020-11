L’edizione odierna de La Repubblica dedica qualche riga al mercato del Napoli ed al lavoro di Giuntoli in questi giorni. Riportando un indiscrezione de L’Equipe, La Repubblica scrive: “Giuntoli lavora a Thauvin dell’OM, è in pole position per prendere il trequartista dalla Ligue 1″.

Poi aggiunge: “La priorità è il rinnovo di Gennaro Gattuso. Il mister pronto a firmare: la prossima settimana potrebbe arrivare anche l’ufficialità”.