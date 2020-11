Il Mattino: “Il Napoli studia il piano per bloccare i Nazionali”

Cristiano Giuntoli, a nome di tutta la Ssc Napoli, è stato molto chiaro: “C’è ansia e preoccupazione nel lasciar partire i Nazionali. Avremmo preferito che non andassero, in un periodo come questo in giro per il Mondo”. Parole eloquenti che fanno d’appoggio alle parole pronunciate da Beppe Marotta, direttore sportivo dell’Inter, qualche giorno fa.

Ma il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi e, come riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ed il suo staff è al lavoro pee trovare l’escamotage giusto per non far partire i suoi Nazionali. Proprio insieme ad Inter, Milan e Roma si sta dunque pensando di sfruttare quella norma Fifa che viererebbe la partenza di quei calciatori che devono recarsi nei paesi a rischio, ove al ritorno i calciatori sarebbero costretti a dover fare 5 giorni obbligatori di quarantena. Se il Napoli decidesse di sfruttare questa norma Fifa potrebbe bloccare la partenza di Elmas e Rrhamani. Ma si attendono importanti sviluppi.