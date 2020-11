Il Napoli di questo periodo deve risolvere molte grane e molti problemi: in campo, Gattuso deve permettere alla squadra di essere solida e cattiva come a inizio stagione, ma, anche fuori dal campo, la società ha il suo bel da fare.

Infatti, gennaio si avvicina e Giuntoli è al lavoro per cercare dei possibili rinforzi, sia per risolvere le cessioni, in particolare quella di Milik: il polacco, dopo un lungo tiro e molla durato per tutto il mercato, ha deciso di restare a Napoli fuori rosa per “vendicarsi” della mancata cessione alla Juve.

Ora, però, il polacco si è reso conto che deve giocare per garantirsi il posto da titolare all’Europeo e sta valutando una possibile cessione a gennaio: quest’ipotesi potrebbe anche far incassare qualcosa al club partenopeo.

Però, al momento, come riporta la Gazzetta dello Sport la situazione è nello stallo più totale: infatti, il Napoli chiede ben 20 milioni e il ragazzo pretende un ingaggio da 4 milioni, e queste pretese spaventano i vari club che si sono fatti avanti. Al momento, soltanto alcuni club russi possono pagare certe cifre, ma il polacco ha rifiutato questa destinazione.