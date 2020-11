La Gazzetta dello Sport non ha usato mezzi termini questa mattina nell’analizzare la vittoria del Napoli in quel di Rijeka. Gli azzurri, secondo il quotidiano, hanno messo in pratica un possesso palla del tutto sterile per oltre settanta minuti, senza sapere cosa fare con la palla tra i piedi.

Il Rijeka invece, ha gestito il match con intelligenza giocando in verticale, passando in vantaggio e sfiorando più volte il raddoppio.