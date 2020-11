CdS boccia il Napoli: “Per inserire Osimhen si trova di fronte ad una spaccatura tra i reparti”

Il Corriere dello Sport, dopo la partita di ieri tra Rijeka e Napoli, analizza lo stato di forma di questo Napoli in questa prima parte di stagione: “Tre indizi fanno una prova: prima l’Az, poi il Sassuolo ed infine il Rijeka. Questo Napoli non ha deciso ancora cosa vuole essere. Per permettere l’inserimento di Osimhen si è creata una spaccatura tra i reparti: si è perso un uomo a centrocampo ed il propulsente offensivo non sta dando la fantasia giusta. Il Napoli si è accorto di aver smarrito la propria natura”.