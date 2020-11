Dries Mertens non sta rendendo come al solito in casa Napoli. Secondo l’edizione di Tuttosport, potrebbe essere un problema legato alla nuova posizione in campo del belga.

L’attaccante non segna dalla gara contro il Genoa, è partito forte nelle prime due ma non ha reso poi secondo le forti aspettative. Il tempo servirà per capire la reale efficacia del numero 14 partenopeo.