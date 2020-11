Tuttosport – Il Napoli attende con ansia il verdetto di lunedì su Juve-Napoli: ecco il compito di Gattuso

Lunedì sarà un giorno molto importante per gli azzurri, dal momento che si saprà il verdetto su Juve-Napoli. Come riportato dall’edizione di Tuttosport, Gattuso dovrà evitare altri cali di concentrazione: potrebbe essere deleterio, infatti, pensare all’esito del ricorso prima di queste due gare importanti.

Il Napoli non può permettersi di perdere altri punti e deve arrivare concentratissimo alla sfida di domenica contro il Bologna in trasferta. Primo obiettivo, ovviamente, è vincere stasera in Croazia.