Rijeka-Napoli, la probabile formazione: cinque novità dal 1′. La decisione su Insigne

Oggi La Gazzetta dello Sport ha anticipato la formazione che Gattuso sceglierà stasera contro il Rijeka. Sono pronti ben cinque cambi dal primo minuto: la partita contro il Sassuolo ha manifestato un po’ di appannamento, e il Napoli non se lo può permettere. Non in Europa.

In porta ritorna Meret – per la consueta alternanza con Ospina –, mentre in difesa i soliti Maksimovic e Mario Rui daranno il cambio a Manolas e Hysaj. Il centrocampo è il reparto più rivoluzionato: ci saranno Demme e Lobotka, al posto di Fabian e Bakayoko, apparsi poco lucidi contro il Sassuolo.

L’attacco è al completo, ma secondo la Gazzetta Insigne potrebbe partire dalla panchina: al suo posto ci sarà Lozano. Mertens e Petagna giocheranno in verticale, con Politano sulla destra.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.