(ANSA) – OLIVOS (BUENOS AIRES), 05 NOV – I medici che hanno in cura Diego Maradona – convalescente dall’intervento chirurgico al cervello per rimuovere un coagulo di sangue – sono “stupiti” dalla velocità del suo recupero. I chirurghi di una clinica privata a Buenos Aires hanno trascorso 80 minuti a rimuovere il coagulo, martedì sera.

“L’ho appena visto, è di ottimo umore. Siamo stupiti di come sta guarendo”, ha detto il medico, Leopoldo Luque, che nella notte italiana ha fornito un aggiornamento sulle condizioni dell’ex stella del calcio, oggi 60enne. “Dobbiamo essere cauti perché siamo ancora nel periodo post-operatorio – ha ammonito parlando con i giornalisti – Ma è chiaro che non ha complicazioni neurologiche. Ci sono altri parametri che aspettiamo di valutare perché è ancora molto presto. Ma la ripresa è ottima”.

I commenti hanno suscitato forti applausi e cori di incoraggiamento da parte dei sostenitori di Maradona che attendono notizie fuori dalla clinica. Maradona era stato portato all’ospedale di La Plata – dove è l’allenatore della squadra Gimnasia ed Esgrima – lunedì per una serie di test dopo essersi sentito male. Una tac ha rivelato il coagulo di sangue. Il ‘Pibe de Oro’ ha già sofferto di problemi di salute. È sopravvissuto a due attacchi di cuore, ha anche contratto l’epatite e ha subito un intervento di bypass gastrico. Per questi motivi è considerato ad alto rischio in relazione alla pandemia di coronavirus, che ha colpito duramente l’Argentina. Diverse volte negli ultimi otto mesi è stato in isolamento ed è stato costretto a rimanere a casa la scorsa settimana dopo che una guardia del corpo ha mostrato sintomi del Covid, anche se in seguito è risultato negativo. La figlia Dalma ha detto di avergli fatto visita dopo l’operazione, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni. “Voglio solo ringraziare tutti per le continue dimostrazioni di amore per mio padre, per mia sorella e per me, grazie a tutti coloro che hanno pregato per lui”, ha twittato. (ANSA).