Giuntoli a Sky: “Europa League un obiettivo! Giocatori in Nazionale? Vi spiego come stanno le cose”

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“È una partita importante perché teniamo alla competizione. È uno degli obiettivi della stagione. Giocatori in nazionale? Sarebbe opportuno lasciarli qui nel club, tranquilli e isolati. Abbiamo una rosa molto completa, il mister ha cambiato più volte il modulo e speriamo di dare soddisfazione ai tifosi e al presidente che ha fatto diversi sforzi economici. In questo mese abbiamo fatto a meno di Zielinski, Elmas e Insigne, grandi calciatori che creano superiorità in campo ma per fortuna abbiamo tante variabili nonostante le assenze”.