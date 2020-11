Tuttosport: “Rinnovo Gattuso, le ultime novità su ingaggio e clausole”

Non solo il Rijeka nel mirino. In casa Napoli si pensa anche al futuro. Lo staff di Gattuso e la dirigenza azzurra stanno lavorando sui documenti da approntare per la firma sul nuovo contratto del tecnico. Il sospirato accordo prevede la scadenza dell’impegno a giugno 2023, con l’adeguamento economico di quello attuale da 1,4 milioni a 1,9 milioni di euro. Poi, da luglio 2021 Gattuso percepirà 2,2 milioni annui più bonus.

Ma, cosa più importante, non è prevista alcuna penale se l’allenatore decidesse di interrompere il rapporto prima della naturale scadenza dello stesso. Da lunedì ogni giorno potrebbe essere quello giusto per dare l’annuncio.

Fonte: Tuttosport