Gazzetta: “Ingaggio e bonus da top player, trovata prima bozza d’accordo per il rinnovo di Insigne”

“Con Aurelio De Laurentiis il feeling è stato ritrovato, le parti presto si ritroveranno per discutere il rinnovo dell’ attuale contratto che ha scadenza 2022. L’ idea di Lorenzo è quella di concludere la carriera in maglia azzurra. Ipotesi che trova anche il compiacimento del club. «Finora non c’ è stato alcun incontro con il Napoli per parlare di rinnovo e non c’ è ancora alcun appuntamento in programma», ha voluto chiarire Vincenzo Pisacane, il procuratore dell’ attaccante. Probabilmente, la voglia delle parti di concludere il rinnovo consente a entrambe di procedere con calma. L’ intenzione è quella di arrivare alla firma per la fine del 2020. Una prima bozza di accordo sarebbe stata concordata sulla base di un rinnovo fino al 2025 con un aumento di stipendio fino a 5 milioni di euro all’ anno, oltre a ricchi bonus legati ai risultati (scudetto, Europa League e Coppa Italia)“.

Così questa mattina La Gazzetta dello Sport ha commentato il futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro sembra dunque sempre più vicino a legarsi a vita alla squadra del suo cuore…