Ieri è andata in onda una nuova puntata di MondoNapoli Live, dove i nostri esperti hanno analizzato la sconfitta di ieri contro il Sassuolo. Se vi foste persi la diretta integrale, vi basta cliccare qui.

Dati della partita:

Dopo l’introduzione, i nostri esperti hanno commentato i dati della partita, evidenziando come, nonostante il possesso palla sia stato a favore degli ospiti, il Napoli abbia tirato ben 22 volte in campo. In particolare, si è evidenziato come gli azzurri siano tornati ai difetti del passato, quando tiravano in porta ma faticavano a segnare. Inoltre, i nostri esperti hanno criticato anche la gestione dei 12 calci d’angolo, che non hanno fruttato nessuna azione da goal.

Pagelle e top e flop:

In seguito, i nostri utenti hanno visto la grafica delle pagelle e dei top e dei flop: tra i migliori, spuntano sicuramente KK e Politano, mentre tra i peggiori ci sono Di Lorenzo, l’autore del rigore concesso, Mertens e soprattutto Lozano, che sembrano aver subito una netta involuzione rispetto alle prime partite. In particolare, i nostri esperti hanno notato che Di Lorenzo abbia fatto fatica a tenere a bada gli avversari, mentre per Lozano, nonostante il buon spirito di sacrificio, abbia fatto fatica a rendersi pericoloso.

Dichiarazioni Gattuso:

I nostri esperti hanno anche analizzato le dichiarazioni di Gattuso, che è finito un po’ nel mirino delle critiche per i cambi sbagliati, soprattutto per l’entrata di Elmas e Zielinski e l’uscita di Politano; però, tutti hanno concordato per quanto riguarda l’obiettivo stagionale del Napoli, che è il quarto posto.

Mertens:

Dries Mertens sta faticando a far bene e ci siamo chiesti il perché: principalmente, Mertens paga la posizione in cui gioca, dato che non è un trequartista, ma una seconda punta; e, inoltre, fa fatica perché adesso gli avversari bloccano il Napoli e si rintanano nella loro metà campo: per i nostri esperti, questo problema riguarda anche Osimhen, che paga il fatto di non poter più scappare in profondità. Però, i nostri lo hanno difeso difronte a critiche eccessive e hanno ricordato la sua giovane età.

Rubrica tattica:

Poi, il nostro esperto Michele Cecere ha condotto la sua rubrica tattica, spiegandoci nel dettaglio le mosse attuate dalle due squadre. Questo lo spezzone:





Capitolo Europa League:

Infine, i nostri esperti hanno commentato le ultime notizie che provengono dalla Croazia, che riportano un focolaio all’interno del Rijeka, che dunque dovrà schierare alcuni giocatori delle giovanili: inoltre, si parla di un ritorno al 4-3-3 come ipotesi per cambiare il Napoli, ma i nostri esperti hanno suggerito di continuare a giocare con il 4-2-3-1.

Infine, la puntata è terminata con un meraviglioso omaggio a Gigi Proietti con un video in cui parlava di Eduardo De Filippo e della sua pernacchia.

