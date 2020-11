Giovedì 5 novembre alle ore 18:55 scenderà in campo il Napoli in terra croata contro il Rijeka nella gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. E’ stata appena resa nota la designazione arbitrale della gara, che sarà assegnata al finlandese Mattias Gestranius. Questa la designazione completa:

Arbitro: Mattias Gestranius

Assistenti: Jan-Peter Aravirta, Mikko Alakare

Quarto uomo: Joni Hyytia