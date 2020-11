Lorenzo Insigne è in dubbio per il match contro il Rijeka in Croazia di giovedì prossimo. Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il capitano potrebbe non essere rischiato per il match di Europa League.

Contro il Sassuolo si è sentita però la mancanza del numero 24 azzurro, con Osimhen e Mertens che sono stati gli unici a creare qualcosa di importante durante tutto il match. Il Napoli si augura di rivedere il suo capitano in campo quanto prima.