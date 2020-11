CorrSport – Diversi cambi possibili con il Rijeka dal primo minuto

Il Napoli prepara la sfida in Croazia contro il Rijeka di giovedì prossimo. Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, potrebbero esserci diversi cambi fin dal primo minuto tra gli azzurri.

Zielisnki potrebbe tornare titolare dopo la ripresa post-Covid, in difesa Maksimovic potrebbe far rifiatare Manolas dopo la sconfitta interna con il Sassuolo. A sinistra stesso discorso per Hysaj, che potrebbe essere sostituito da Mario Rui. Petagna sarà la punta centrale dopo l’espulsione di Osimhen contro i baschi.