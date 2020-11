Carlo Ancelotti è tornato a parlare della sua esperienza al Napoli in una lunga intervista concessa a France Football. L’ex allenatore azzurro ha parlato della questione che ha suscitato diverse polemiche sia a Napoli che a Monaco (quando allenava il Bayern), la gestione spogliatoio. Le sue parole:

“Problemi di spogliatoio al Bayern e al Napoli? Tutto quello che si è scritto non è vero. Volevo far ruotare gli uomini e lanciare forze fresche. Tutto qua”.

A Napoli, quando Ancelotti allenava gli azzurri, in molti ipotizzavano che il vero motivo per il quale Carlo accettò di allenare la squadra partenopea, fosse sistemare il figlio Davide, lavorativamente parlando. L’ex tecnico del Napoli ha parlato anche di questo:

“Mio figlio Davide? Ha studiato, ama lo sport, è un ragazzo intelligente. A Napoli ancora dicono che ho accettato la panchina per sistemare lui, ma è uno dei più giovani diplomati in scienze dello sport, in Germania, è competente e motivato. Sinceramente poco importa quel che dicono alle spalle”.