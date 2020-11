IL MATTINO – Periodo difficile per Dries Mertens, il belga fa fatica ad essere continuo

L’edizione quotidiana de Il Mattino parla dell’attuale situazione che sta vivendo Dries Mertens. L’attaccante belga sembra non essere lo stesso dello scorso anno, poco in falla e mai incisivo quanto dovrebbe.

Pochi assist per gli attaccanti e nessuna vera idea offensiva nelle ultime uscite stagionali non fanno ben sperare. Il belga è il fulcro del gioco azzurro e non è facile riuscire a trovare soluzioni alternative senza un pizzico di tocco belga. Il Napoli deve ritrovare, fin da subito, le giocate del suo folletto.