Il Governo è al lavoro in queste ore per varare un nuovo DPCM dopo la salita dei contagi avvenuta nell’ultima settimana; purtroppo, il Governo dovrà attuare misure ancora più rigorose per limitare il diffondersi del contagio.

In particolare, il Governo si sarebbe autoconvinto che la soluzione migliore sia fare dei lockdown generalizzati, soprattutto per aree precise, come Milano e Napoli, ma quest’ipotesi troverebbe la ferma resistenza dei sindaci e dei Governatori di queste aree.

In particolare, i Governatori hanno chiesto che le nuove misure siano uguali per tutte le Regioni d’Italia; al momento, dunque, è braccio di ferro tra Governo e Regioni e, come riporta il sito di Sky Tg24, al momento i ministri Boccia e Speranza hanno riconvocato una videoconferenza per domani alle 9, in modo da sciogliere tutti i nodi.