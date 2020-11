Sky – Gattuso: “Oggi non siamo stati brillanti, dobbiamo lavorare sul alcuni automatismi. Sul rinnovo dico questo”

Ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Sassuolo è intervenuto Gennaro Gattuso. Ecco gli argomenti trattati dal tecnico del Napoli:

“Abbiamo avuto tante occasioni oggi e non le abbiamo sfruttate, la sconfitta è quindi meritata, se nei minuti finali l’arbitro non ci ha dato un rigore allora è giusto così; prendiamoci le nostre colpe non tocca a me giudicare il suo operato. Il Sassuolo palleggia bene, e noi glielo abbiamo fatto fare. A metà campo dobbiamo essere più puliti, e non subire tutte queste verticalizzazioni. Oggi ho concesso qualche minuto a Zielinski e Elmas, e non me ne pento, ma a metà campo eravamo macchinosi; ma non ricordo prima del rigore una loro azione pericolosa. Noi sicuramente abbiamo commesso degli errori e abbiamo subito il loro gioco con la palla, ho visto i miei sotto ritmo. Il nostro obiettivo in questo momento è arrivare fra le prime quattro e guadagnare la Champions, e non sarà facile; questo è un campionato equilibrato. Dobbiamo lavorare e provare a lavorare meglio su alcuni automatismi; senza pensare alle voci: scudetto, vittorie e mezze vittorie. Sicuramente oggi posso dire che non siamo stati brillanti. Non voglio parlare di rinnovo in questo momento.”