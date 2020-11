Il Napoli è alla ricerca del pareggio, ma dopo i primi minuti in cui gli azzurri sembravano sconfortati, gli azzurri hanno ritrovato verve e cercano di scardinare l’ordinata difesa del Sassuolo, che per ora non rischia.

Nel frattempo, è stato ammonito Manolas nelle file degli azzurri. Intanto, avviene il primo cambio negli azzurri: esce Lozano ed entra Petagna, con Mertens che gioca a sinistra. E proprio il belga ha avuto una buona occasione su traversone di Politano, ma ha fallito una ghiotta occasione. Nei neroverdi, esce Traorè ed entra Defrel.