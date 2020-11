LIVE – Il Sassuolo chiude il match: 2-0 per i neroverdi con Maxime Lopezed espugna il San Paolo

Il Sassuolo chiude il match e la contesa nel recupero: Maxime Lopez segna su contropiede dopo aver saltato tutta la difesa degli azzurri e, nonostante la parata di Ospina, il pallone finisce in rete.

Questo goal è molto dubbio, però, in quanto nell’azione prima Osimhen era stato fermato da una trattenuta al limite dell’area. Con questo goal, dopo pochi minuti, l’arbitro Mariani ha fischiato la fine della partita, che sancisce la vittoria del Sassuolo.

Il Napoli, purtroppo, è sembrato molto poco lucido e stanco in questa partita e dopo un primo tempo in cui ha controllato la gara e ha sfiorato il vantaggio con Osimhen e Fabian, ma non ha concretizzato l‘azione.

Nella ripresa, il Sassuolo passa in vantaggio su rigore di Locatelli per un fallo di Di Lorenzo su Raspadori. Gli azzurri faticano a riattaccare e a provare a reagire e, a differenza di Benevento, i cambi non fanno la differenza.

Il Sassuolo non rischia nulla, anzi nel finale raddoppia con Maxime Lopez nel recupero.